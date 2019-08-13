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رقم الخبر: 260852 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 16:42 الاقسام: اقتصاد  
أمريكا تصدر تصريح بيع قطع غيار طائرات ATR لإيران

أمريكا تصدر تصريح بيع قطع غيار طائرات ATR لإيران

قال كبير أعضاء الفريق الايراني المفاوض لشراء الطائرات أصغر فخرية كاشان: ان شركة (أي.تي.آر) حصلت قبل 4 أشهر على موافقة أمريكا لبيع قطع غيار طائراتها الى ايران؛ مضيفاً: ان هذا الاتفاق ليس جديداً ولم تجر أي مفاوضات جديدة في هذا الخصوص.

وأوضح فخرية كاشان، في حديث لمراسل وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) يوم الأحد، ان شركة (أي.تي.آر) لتصنيع الطائرات حصلت على تصريح بيع قطع غيار هذه الطائرات من شركة (أوفك) المنضوية تحت وزارة الخزانة الأمريكية.

وأكد المسؤول الايراني على ان هذا الأمر يعود الى 4 أشهر مضت وذلك على أعقاب طلب ايران من شركة (أي.تي.آر) لتقوم الأخيرة بإستصدار تصريح بيع قطعاتها الى ايران من وزارة الخزانة الأمريكية.

 

 
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