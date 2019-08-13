في تغريدة له على تويتر قال المتحدث باسم الحكومة الايرانية: ان وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو الجاهل بالتاريخ يتطاول على نداء قائد الثورة الاسلامية، ويتطرق الى ذكرى ليلة “خراب الهيكل” المزعوم، زاعما رسالة قائد الثورة بانها تحريض على الكيان الصهيوني القاتل للاطفال.

وأضاف علي ربيعي في تغريدته: وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لا يفهم حتى مفهوم ليلة " خراب الهيكل"، ولو كان يفهم لعرف ان الكيان الإسرائيلي هو نفس الشر الكبير الجاثم على صدور اليهود والمسلمين الفلسطينيين على حد سواء ويجب أن نصلي من أجل التخلص من هذا الشر.

وأكد ربيعي: بومبيو لا يعرف المجتمع الإيراني بأن للمواطنين اليهود مكانتهم الخاصة في هذا المجتمع، ولا يعرف التاريخ أن مواطنينا اليهود في جميع القرون الإسلامية وما قبل الإسلامية مارسوا ويمارسون معتقداتهم الدينية بحرية كاملة.