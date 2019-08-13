تصدّرت محافظة خوزستان (جنوب شرق ايران)، للمرة الثامنة على التوالي، قائمة المحافظات المنتجة للقمح، إثر بلوغ محصولها 3ر1 مليون طن في السنة الزراعية الجارية.

وأوضح محمد قاسمي بور، مساعد تحسين إنتاج النباتات بمنظمة زراعة خوزستان، ان حجم المشتريات الحكومية من قمح خوزستان بلغ 3ر1 مليون طن هذه السنة.

من جهة ثانية، أكد قاسمي بور ان المحافظة حازت على المرتبة الأولى في إنتاج التمور في السنة الزراعية الماضية (انتهت 20 مارس/ آذار 2019) بحجم بلغ 190 ألف طن.