* الدرون اليمنية تقصف مجددا قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية * مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف مدفعي في جيزان * "الانتقالي الجنوبي" يعلن إستعداده للعمل مع العدوان السعودي * إبن سلمان وهادي يبحثان الوضع في عدن وضاحي خلفان يهاجم هادي

إرتكب طيران العدوان السعودي مجزرة جديدة بحق أسرة نازحة في محافظة حجة شمالي اليمن في أول ايام عيد الأضحى المبارك، خلفت 29 شهيداً وجريحاً، أغلبهم من النساء والأطفال. فعلى مرأى ومسمع أدعياء حقوق الإنسان والمنظمات الدولية والإنسانية في العالم.. أسره بكاملها تتحول إلى أشلاء متناثرة بفعل صواريخ أميركية ألقتها طائرات العدوان السعودي.

مسرح المجزرة الجديدة هذه المرة في مدينة حجة شمال غرب البلاد لتضاف إلى قائمة جرائم العدوان التي سجلت في كل نقطة من هذا البلد.

عدد كبير من النازحين في محافظة حجة وغالبيتهم من النساء والأطفال إختلطت دماؤهم وأشلاؤهم بعد أن دمر طيران العدوان السعودي منزلهم بعد عجزه في ساحات المواجهة أمام أبطال الجيش اليمني واللجان الشعبية.

وزارة الصحة اليمنية دانت بشدة الجريمة، مشيرة الى صعوبة التكهن بعدد الشهداء كون الأسرة تحولت إلى أشلاء متناثرة وأن عمليات البحث عن الضحايا تحت أنقاض المنزل لا تزال مستمرة.

وزارة الصحة إستنكرت الصمت الأممي والدولي والضوء الأخضر لاستمرار الجرائم الوحشية التي تنتهك كل القوانين، ولفتت إلى أن العالم الإسلامي يستقبل العيد بالتقرب إلى الله بذبح الأضاحي.. وتحالف العدوان ومن يدّعون خدمة الحرمين الشريفين يتقربون للشيطان بذبح أطفال ونساء اليمن، داعية لمحاسبة قيادات تحالف العدوان في كل المحافل الدولية جراء ارتكاب الجرائم البشعة.

وأعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع مساء الاحد 11 اغسطس، أن سلاح الجو المسير نفذ عملية هجومية بعدد من طائرات قاصف 2k على قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط في عسير.

وقال العميد سريع: إن سلاح الجو المسير إستهدف رادارات ومواقع عسكرية في قاعدة الملك خالد الجوية وكانت الإصابة مباشرة بفضل الله.

وأشار إلى أن إستهداف قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط يأتي ردا على جرائم العدوان وحصاره المستمر على الشعب اليمني العظيم وغاراته المستمرة.

ولفت إلى أن غارات العدوان بلغت 36 غارة جوية خلال 48 ساعة الماضية سقط على إثرها عدد كبير من الشهداء والجرحى.

وشن سلاح الجو المسيّر اليمني حتى الآن عدة عمليات هجومية على أهداف حيوية في قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط بعسير.

وأكد العميد يحيى سريع: أنه في القريب العاجل سيتم الحديث عن قوات الدفاع الجوي والعمليات التطويرية المستمرة للدفاع الجوي بما يجعله قادرا وبمستويات أفضل على تنفيذ المهام العملياتية في مختلف المناطق.

وأوضح؛ أن القوات المسلحة وهي بصدد الكشف عن جديدها في الدفاع الجوي خاضت وتخوض تجربة تاريخية لتعزيز القدرات العسكرية الدفاعية لليمن.

ولفت إلى أن القدرات العسكرية الدفاعية لليمن ستكون محل فخر واعتزاز كل أبناء الشعب اليمني الصامد ومحل تقدير الأجيال القادمة.

وأعلن الجيش واللجان الشعبية اليمنية​ سقوط قتلى وجرحى من ​الجيش السعودي​ بقصف في قطاع ​جيزان​ جنوب غربي ​السعودية​.

وذكرت قناة "المسيرة" أن "الجيش واللجان الشعبية إستهدفت بقصف مدفعي تجمعات عسكرية سعودية قبالة منفذ الطوال البري الحدودي بين ​اليمن​ والسعودية".

وأضافت: "القصف أدى إلى مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين وإعطاب آلية عسكرية".

وجدد رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، عيدروس الزبيدي، موقف المجلس المساند لتحالف العدوان السعودي، والتزامه بقرار وقف إطلاق النار في العاصمة المؤقتة عدن.

وقال الزبيدي، في خطاب مساء الأحد: إن المجلس الإنتقالي يجدد الثقة بالمملكة العربية السعودية، ومستعد للمشاركة في الاجتماع الذي دعا إليه الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بانفتاح كامل.

وأكد رئيس المجلس الإنتقالي أنه مستعد للعمل بشكل مسؤول مع تحالف العدوان السعودي في إدارة هذه الأزمة وتبعاتها بما يعزز تماسك النسيج الاجتماعي.

وصرح رئيس المجلس بأن قوات الحزام الأمني والمجلس تمكنتا من تأمين عدن من معسكرات كانت تأوي عناصر مسلحة ومعامل صناعة متفجرات ومفخخات.

والتقى ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، فجر الإثنين، في منى بمكة المكرمة، الرئيس اليمني المستقيل، عبد ربه منصور هادي، على خلفية التطورات الراهنة في اليمن.

ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صورة من اللقاء الذي عقد في منى، وقالت: إنه تناول التطورات في عدن، دون مزيد من التفاصيل.

وشن نائب قائد شرطة دبي، ضاحي خلفان على حسابه في "تويتر" هجوما لاذعا على الرئيس اليمني المستقيل عبد ربه منصور هادي، مشيرا إلى أن بلاده لم تتدخل في اليمن من أجل حكومة هادي.

وهاجم خلفان في سلسلة من التغريدات حكومة الرئيس اليمني الهارب عبدربه منصور هادي في اليمن، مشددا على ضرورة أن "نقلعها" إذا لم تعتذر رسميا "عما توجهه لنا من عبارات الخيانة".

وأكد نائب قائد شرطة دبي، أن مشاركة بلاده في العدوان على اليمن ليست من أجل حكومة هادي.. بل من أجل السعودية.