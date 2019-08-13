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رقم الخبر: 260848 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 16:39 الاقسام: اقتصاد  
شركة إيرانية تتولى تطوير المرحلة 14 لحقل بارس الجنوبي

شركة إيرانية تتولى تطوير المرحلة 14 لحقل بارس الجنوبي

تولت شركة (بترو بارس) الايرانية رسمياً مهمة تطوير المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي الغازي المشترك مع قطر رغم الحظر الأميركي المفروض على قطاع الطاقة في البلاد.

وأوضح حميد رضا مسعودي، المدير التنفيذي للشركة، في تصريح له يوم الاحد: ان أعمال المشروع التطويري تتضمن الإشراف على عمليات ما قبل التدشين، تنفيذ عمليات التدشين وإجراء إختبار ضمان الأداء، وخطة الإنتاج المبكر.

وأشار مسعودي الى أن المرحلة التطويرية 14 تستهدف إنتاج يومي لـ56 مليون مترمكعب غاز، و75 ألف برميل مكثفات، و400 طن كبريت، فضلاً عن إنتاج 5ر1 مليون طن بوتان وبروبان ومليون طن ايثان سنوياً. وبيّن ان المرحلة 14 تشمل 4 منصات بحرية و44 بئراً و4 أنابيب بطول 105 كم.

 
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