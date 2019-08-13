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رقم الخبر: 260847 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 16:37 الاقسام: اقتصاد  
تدشين محطة كهروشمسية غرب طهران

تدشين محطة كهروشمسية غرب طهران

أعلن المدير التنفيذي لشركة الغاز بمحافظة ألبرز (غرب طهران) عن تدشين محطة كهروشمسية بطاقة 50 كيلوواطاً في الشرکة يوم الأحد.

وأوضح حسين تقي نجاد، في تصريح له، ان المحطة تضم 154 لوحة ضوئية مزدوجة ايرانية الصنع، يتم إستخدامها للمرة الأولى في إطار خطة الإزدهار الإنتاجي وسياسات الاقتصاد المقاوم. وأضاف: ان المحطة تتصل بشبكة الكهرباء العامة ودشنت بهدف الحافظ على البيئة وإدارة إستهلاك الطاقة.

 

 
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