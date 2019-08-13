* ايران تدعو الهند وباكستان الى ضبط النفس وتؤكد على حل قضية كشمير دبلوماسيا * خفض التوتر في المنطقة يصب في مصلحة الجميع.. والاميركيون إختاروا نهجاً خاطئاً * الرئيس الايراني يشارك في قمة ثلاثية ايرانية، روسية، آذربايجانية في سوتشي الروسية

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني بأنه لا حل عسكريا لقضية كشمير إطلاقا، مشددا على ضرورة العمل على حل وتسوية القضية دبلوماسيا.

وخلال إتصال هاتفي تلقاه من رئيس وزراء باكستان عمران خان، الاحد، هنأ الرئيس روحاني حكومة وشعب باكستان المسلم بمناسبة عيد الاضحى المبارك وقال: إن ايران وباكستان كانتا وستظلان كذلك على الدوام بلدين جارين وصديقين وشقيقين.

وأضاف: إن ايران تسعى لتطوير العلاقات والتعاون مع الدول الجارة خاصة باكستان في مختلف المجالات ومنها تنمية الاسواق المشتركة.

وتابع قائلاً: إن ايران اليوم تعيش ظروفا خاصة بسبب الحظر الاميركي الأحادي والظالم لكنها تسعى في الوقت ذاته لتوفير الأمن المستديم للملاحة البحرية في الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع الجيران.

وأوضح؛ بان الجمهورية الاسلامية الايرانية سعت على الدوام في سياق الحيلولة دون التوتر وزعزعة الأمن في المنطقة، ونحن نعتقد بان شعب كشمير المسلم يجب أن يستفيد من مصالحه وحقوقه القانونية وان يعيش بأمان.

وأشار الرئيس روحاني الى ان ايران تدعو الهند وباكستان للتحلي بضبط النفس ومنع حدوث الاضطرابات وقتل الأبرياء في كشمير، وقال: إن قضية كشمير ليس لها حل عسكري إطلاقا ويجب أن نسعى لحل وتسوية القضية عبر الطريق الدبلوماسي.

من جانبه هنأ رئيس الوزراء الباكستاني في الإتصال الهاتفي، إيران حكومة وشعبا بعيد الاضحى المبارك، ووصف العلاقات الإيرانية الباكستانية بالوّدية والأخوية، مؤكدا ضرورة بذل الجهود لتطوير العلاقات الشاملة بين طهران وإسلام آباد.

وبشأن التطورات الأخيرة في كشمير، قال عمران خان: للأسف إننا نشهد اليوم في كشمير أحداثا محزنة ومناقضة للقانون الدولي ضد الأبرياء.

واوضح؛ إن باكستان تشعر بالقلق إزاء قتل الأبرياء في كشمير وتصاعد حدة التوترات في هذه المنطقة، وقال: ان الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كدولة مهمة في المنطقة والعالم الإسلامي، يمكنها أن تلعب دورا إيجابيا في حل قضية كشمير.

وخلال إتصال هاتفي أجراه معه أمير دولة قطر الشيخ "تميم بن حمد ال ثاني"، عصر الأحد، اكد الرئيس روحاني"، على ان بعض الدول الاجنبية القادمة من خارج منطقة الخليج الفارسي، تسعى وراء الترويج للفوضى في المنطقة امام العالم؛ مضيفاً: ان "هذه الإجراءات تجعل من مشاكل المنطقة أكثر تعقيدا وخطورة".

وهنأ رئيس الجمهورية قطر حكومة وشعبا والمسلمين جميعا، بمناسبة عيد الاضحى المبارك، وقال: إن ايران تولي أهمية كبرى الى موضوع حماية أمن الخليج الفارسي ومضيق هرمز وبحر عمان وتبذل قصارى جهدها في هذا السياق، كما ترى ان حماية الأمن في هذه المنطقة يضمن تنمية ومصالح شعوبها.

كما أكد روحاني على إمكانية توفير الأمن والاستقرار في منطقة الخليج الفارسي من خلال التعامل وتظافر الجهود بين الدول المتشاطئة وفي إطار اجراءات أمنية مشتركة.

وتابع: إن التجارب التأريخية تشير الى حقيقة بأن تدخّل الأجانب لم يسفر سوى عن المزيد من التوترات وتعقيد ظروف المنطقة.

وشدّد رئيس الجمهورية على رغبة ايران في إستمرار المشاورات مع الدول الصديقة من أجل تعزيز السلام والاستقرار وتنمية المنطقة.

وأضاف: إن طهران تعتقد بأن خفض التوترات في المنطقة يصب في مصلحة الجميع؛ ونحن نتطلع الى ان يتفهم الامريكيون بأنهم اختاروا نهجاً خاطئاً، وعليهم ان يعيدوا النظر في تصرفاتهم.

الى ذلك، قدم امير دولة قطر التهاني الى الرئيس روحاني والحكومة والشعب في ايران بمناسبة عيد الاضحى المبارك؛ مؤكدا خلال هذا الإتصال ترحيب بلاده بتنمية العلاقات مع الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوّه الشيخ تميم آل ثاني، بان خفض التوترات في منطقة الخليج الفارسي يصب في مصلحة المنطقة والعالم؛ مؤكدا على ان ايران تضطلع بدور مهم في المنطقة.

وشدد الامير القطري، على ان الدوحة لن تدخر جهدا في سياق تقليل التوترات؛ مبينا ان المنطقة ينبغي تأمينها بواسطة الدول المتشاطئة، "وقطر لديها مواقف واضحة في هذا الخصوص؛ ونحن نرغب في التعاون مع ايران بهدف تعزيز العلاقات الثنائية والأمن الاقليمي".

وفي إتصال هاتفي بينهما عصر الاحد، أكد رئيسا الجمهورية الايراني والتركي على تنمية العلاقات، وبما يشمل كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك بين طهران وانقرة.

وهنأ الرئيس روحاني الحكومة والشعب في تركيا والمسلمين جميعا بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأضاف: إن الجمهورية الاسلامية الايرانية على أتم الإستعداد لتنمية علاقاتها مع تركيا الصديقة والشقيقة؛ مؤكدا ضرورة التسريع في تنفيذ الإتفاقات المبرمة بين البلدين.

الى ذلك هنأ الرئيس التركي، ايران حكومة وشعبا، بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وقال اردوغان في إتصاله الهاتفي مع الرئيس روحاني: إن أنقرة مستعدة لتعزيز علاقاتها أكثر فأكثر وبما يشمل جميع المجالات مع طهران.

هذا وسيقوم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن روحاني بزيارة رسمية إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الأسبوع بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أعلن ذلك مساعد مدير المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية، وقال: إن روحاني، سيتوجه الى سوتشي في روسيا للمشاركة في القمة الثلاثية لإيران وروسيا وآذربايجان المقرر عقدها في سوتشي، الأربعاء 14 اغسطس الجاري.

وأضاف برويز اسماعيلي: بالإضافة إلى المحادثات التي ستجري بين رؤساء إيران وروسيا وآذربايجان بهدف زيادة تطوير التعاون الثلاثي في مختلف المجالات الاقتصادية وكذلك الاتصالات الإقليمية، سيصدر قادة الدول الثلاث أيضا بيانا مشتركا.

وصرح إن رئيس الجمهورية سيعقد أيضا اجتماعات منفصلة مع رئيسي الاتحاد الروسي وجمهورية آذربايجان على هامش قمة سوتشي، حيث سيتم مناقشة أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك والعلاقات الثنائية.

وسيرافق الدكتور روحاني، وفد سياسي واقتصادي رفيع المستوى.

وسيختتم الرئيس روحاني زيارته الى روسيا ويعود إلى طهران مساء الأربعاء.

هذا وهنّأ الرئيس الطاجيكي إمام علي رحمن، نظيره الايراني حسن روحاني بمناسبة حلول عيد الاضحى المبارك.