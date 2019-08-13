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رقم الخبر: 260845 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 16:36 الاقسام: اقتصاد  
إستخدام موانئ البلاد الشمالية والجنوبية لترانزيت البضائع لدول المغلقة

إستخدام موانئ البلاد الشمالية والجنوبية لترانزيت البضائع لدول المغلقة

قال عضو غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية: انه نظراً الى أن طاقة موانئنا في شمال وجنوب البلاد تفوق قدراتها الحالية، فانه يمكن استخدام هذه الموانئ لترانزيت البضائع الى البلدان المغلقة بما فيها دول آسيا الوسطى، لتطوير أنشطة الموانئ.

وأضاف مجيد بوركائد: ان معظم الموانئ تتميز بإمكانيات كبيرة لتصدير واستيراد البضائع سواء للاستهلاك المحلي أو ترانزيت السلع الى بلدان أخرى خاصة دول آسيا الوسطى وأفغانستان والعراق.

وحول تنشيط الموانئ الشمالية للبلاد، قال عضو غرفة التجارة الايرانية: نحن بحاجة الى زيادة حجم الصادرات والى جانب ذلك نواصل دعم الاستيراد لترانزيت السلع الى الدول المجاورة.

 
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