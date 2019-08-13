إستخدام موانئ البلاد الشمالية والجنوبية لترانزيت البضائع لدول المغلقة قال عضو غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة الايرانية: انه نظراً الى أن طاقة موانئنا في شمال وجنوب البلاد تفوق قدراتها الحالية، فانه يمكن استخدام هذه الموانئ لترانزيت البضائع الى البلدان المغلقة بما فيها دول آسيا الوسطى، لتطوير أنشطة الموانئ.