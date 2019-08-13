قال مدير الشؤون الدولية في غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في المحافظة المركزية (وسط البلاد): ان 30 ملحقاً اقتصادياً وتجارياً وخمسة سفراء من دول مختلفة سيزورون المحافظة في سبتمبر المقبل.

وأضاف سعيد بيك زادة، في تصريح لمراسل وكالة الجمهورية الاسلامية للأنباء (إرنا) يوم الأحد: ان زيارة الملحقين التجاريين ورجال الأعمال والسفراء من مختلف البلدان إلى المحافظة المركزية تم تنسيقها مع غرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة بالمحافظة ووزارة الخارجية .وتابع: معظم هؤلاء الملحقين الاقتصاديين ورجال الأعمال هم من دول جمهورية آذربايجان وأرمينيا وأوزبكستان وتركمانستان وروسيا البيضاء وطاجيكستان وكازاخستان ومولدوفا وجورجيا وروسيا وقرغيزستان والعراق وسوريا وعدد من الدول الأوروبية المختلفة.

وصرح مدير الشؤون الدولية بغرفة التجارة والصناعة والمناجم والزراعة في المحافظة المركزية: إن هذا الفريق الاقتصادي والتجاري الرفيع المستوى، سيطلع لمدة ثلاثة أيام، على القدرات الصناعية والزراعية والخدمية لمختلف مدن المحافظة، ولا سيما ساوه وزرنديه وأراك وخمين ومحلات ودليجان. وأشار الى المناطق التي سيزورها الوفد وهي مزرعة الفستق ووحدة صناعية كبيرة في ساوه، وزيارة المصانع الكبيرة في مدينة أراك، وزيارة بيت الإمام الخميني(رض) التاريخي في مدينة خمين، وزيارة مزارع الزهور في مدينة محلات، وزيارة أربع وحدات صناعية، ومزارع كبيرة، وحقول تربية الدواجن في دليجان، وعقد اجتماعات مع المحافظ والناشطين الاقتصاديين في المحافظة المركزية.