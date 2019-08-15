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رقم الخبر: 260843 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 16:51 الاقسام: محليات  
مناورات مشتركة ايرانية - روسيا ستجري قريباً في المحيط الهندي

مناورات مشتركة ايرانية - روسيا ستجري قريباً في المحيط الهندي

أعلن قائد المنطقة البحرية الاولى للجيش الايراني الادميرال مجتبى محمدي، بان المناورات المشتركة بين ايران وروسيا ستجري في المحيط الهندي حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 آذار/مارس 2020).

وقال الادميرال محمدي في تصريح صحفي الاحد: انه تم الإتفاق بشأن تنظيم المناورات المشتركة بين ايران وروسيا في منطقة المحيط الهندي الا ان موعده لم يتحدد لغاية الآن.

كما أعلن أن ايران ستجري مناورات كبرى بمشاركة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي في سواحل مكران وبحر عمان في غضون الاشهر القادمة.

وحول إرسال مجموعات السفن الحربية الى المياه الدولية البعيدة قال: إن إرسال هذه المجموعات مستمر كالسابق وهنالك المجموعة 63 متواجدة الآن في مياه خليج عدن.

وأوضح بان رصد ومراقبة القوات الأجنبية في المنطقة يعد من المهمات الأخرى للقوة البحرية للجيش الايراني وهو الأمر الذي يتم باستخدام معدات إستطلاع الكترونية.

وصرح بان حركة القوات الاجنبية في الخليج الفارسي وبحر عمان جارية بصورة طبيعية في الوقت الحاضر.

وأكد بأن الأمن الآن مستتب في منطقة غرب آسيا والخليج الفارسي وبحر عمان وحتى المحيط الهندي بفضل القوات المسلحة الايرانية، ولا حاجة لتواجد قوات أجنبية في المنطقة لهذا الغرض.

وأكد بأن سياسة ايران ليست الهجوم والإعتداء والحرب بل السعي من أجل الأمن بشعار السلام والصداقة والاستفادة من طاقات دول المنطقة، وأضاف: انه لو تمكنا من إرسال شعار السلام والصداقة والقدرة على إرساء الأمن الى العالم نكون قد إتخذنا خطوة إيجابية في مسار حفظ السلام والاستقرار في المنطقة.

 
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