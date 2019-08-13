قال مساعد رئيس الجمهورية رئيس مؤسسة الموازنة والتخطيط الإيراني محمد باقر نوبخت: انه في ظروف الحظر التي تعيشها البلاد يجب تقليل الاعتماد على العائدات النفطية وإيصالها الى نقطة الصفر.

وأضاف نوبخت، الأحد، في الاجتماع الأول لتدوين ميزانية البلاد للعام الايراني القادم (يبدأ 21 آذار/ مارس 2020): يجب أن يكون الاعتماد على الأموال المستحصلة من بيع النفط قليلاً حتى في الظروف العادية، مؤكداً على ضرورة التقليل من هذا الاعتماد وإيصاله الى الصفر.