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رقم الخبر: 260840 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 16:43 الاقسام: دوليات  
بكين: هونغ كونغ في مرحلة حرجة.. ويجب أن تتوقف أعمال العنف فيها
وسلطات مطار المنطقة تلغي كل الرحلات

بكين: هونغ كونغ في مرحلة حرجة.. ويجب أن تتوقف أعمال العنف فيها

قال مكتب شؤون هونغ كونغ ومكاو في الصين يوم الاثنين: إن هونغ كونغ تمر الآن بمرحلة حرجة بعد الاحتجاجات المناهضة للحكومة المستمرة منذ شهرين، مضيفا أنه يجب أن تتوقف أعمال العنف هناك.

ودفعت الاحتجاجات هونغ كونغ إلى أخطر أزمة سياسية منذ عقود، وشكلت تحديا للحكومة المركزية في بكين.

وألقى يانغ قوانغ المتحدث باسم المكتب كلمة بثها التلفزيون وعبر فيها عن الدعم لأسلوب تعامل الشرطة مع الاحتجاجات وقال إن على من يهتمون بأمر المدينة إعلان رفضهم للعنف.

من جانبها ألغت سلطات مطار هونغ كونغ كل الرحلات بحلول مساء يوم الاثنين مع تجمع محتجين مناوئين للحكومة في المطار بشكل سلمي لليوم الرابع.

وقالت سلطات المطار في بيان بخلاف رحلات المغادرة التي استكملت عملية التحقق من أوراق الركاب ورحلات الوصول المتجهة بالفعل إلى هونغ كونغ، تم إلغاء جميع الرحلات الأخرى لبقية اليوم.

وقالت السلطات إن حركة المرور على الطرق المؤدية إلى المطار مزدحمة بشدة ومرآب السيارات ممتلئة. ودفعت الاحتجاجات العنيفة هونج كونج التي تحكمها الصين إلى أخطر أزمة منذ عقود وشكلت تحديا خطيرا لبكين.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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