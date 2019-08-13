استشهاد وإصابة ثمان نساء وأطفال بنيران مسلحي التحالف السعودي بشارع غزة في مدينة الحديدة الیمنية استشهدت وأصيبت ثماني نساء وأطفال بقصف مدفعي لمسلحي قوى التحالف السعودي الذين استمروا في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي وغارات جوية محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.