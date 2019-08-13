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رقم الخبر: 260838 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 16:10 الاقسام: الوسائط المتعددة  
استشهاد وإصابة ثمان نساء وأطفال بنيران مسلحي التحالف السعودي بشارع غزة في مدينة الحديدة الیمنية

استشهاد وإصابة ثمان نساء وأطفال بنيران مسلحي التحالف السعودي بشارع غزة في مدينة الحديدة الیمنية

استشهدت وأصيبت ثماني نساء وأطفال بقصف مدفعي لمسلحي قوى التحالف السعودي الذين استمروا في خرق اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة، واستهدف قصف صاروخي وغارات جوية محافظة صعدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
استشهاد وإصابة ثمان نساء وأطفال بنيران مسلحي التحالف السعودي بشارع غزة في مدينة الحديدة الیمنية
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