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رقم الخبر: 260836
تاريخ النشر: آب 12, 2019
الوقت: 16:15
الاقسام: منوعات
الحروب والعيد..
الکلمات المفتاحية
حروب
العيد
كاريكاتير
مصدر الخبر: الوفاق/ القدس العربي
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