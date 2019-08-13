حصلت المخرجة الإيرانية نرجس آبيار على لقب شخصية العام السينمائية من أكاديمية سينما سينما الإيرانية.

وذلك خلال مراسم الدورة الثانية من إهداء الجوائز وألواح التقدير الخاصة بالمجريات السينمائية ونجومها یوم السبت في العاصمة الإيرانية طهران.

حيث إنتخب 207 من الصحفيين والنقاد نرجس آبيار كأكثر شخصية مؤثرة على الساحة السينمائية خلال عام 2018 المنصرم وحل بعدها المخرج محسن امير يوسفي في المرتبة الثانية ونويد محمد زاده ثالثاً.

وكانت المخرجة آبيار قد حققت مؤخراً مع فيلمها «ليلة أصبح القمر بدراً» نجاحات باهرة على صعيد الجوائز والتقدير وكذلك في شباك التذاكر، حيث حصد فيلمها في مهرجان فجر الـ37 جوائز عنقاء بلوریة كالتالي: أفضل فیلم، أفضل مخرجة: نرجس آبیار، أفضل ممثلة دور رئیسي: الناز شاكر دوست، أفضل ممثل دور رئیسي: هوتن شكیبا، افضل ممثلة دور ثاني: فرشته صدر عرفائي، افضل ماكییر: ایمان امیدواري، افضل مصمم ازیاء: محمد رضا شجاعي.

ويذكر أن مراسم إهداء الجوائز من مؤسسة سينما سينما شهدت إختيار وتكريم أفضل فيلم قصير وأفضل كاتب سيناريو وأفضل ممثلة و ممثل وأفضل فيلم أيضاً.