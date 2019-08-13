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رقم الخبر: 260825 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 16:14 الاقسام: ثقافة وفن  
«لوتوس» الإيراني في ضيافة مدينة ملبورن الأسترالية

«لوتوس» الإيراني في ضيافة مدينة ملبورن الأسترالية

يشارك الفيلم الوثائقي الإيراني بعنوان «لوتوس» للمخرج والمنتج الإيراني محمد رضا وطن دوست في حضوره الدولي السادس عشر في القسم التنافسي من مهرجان أفلام البيئة بأستراليا.

الفيلم يظهر على شاشة هذا المهرجان اعتبارا من الرابع والعشرين من أكتوبر / تشرين الأول حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني القادمين في مدينة ملبورن الأسترالية.

ويروي هذا الفيلم الوثائقي  قصة حياة امرأة عجوز كانت تنتظر لمدة 12 عاما لإصدار تصريح دخول إلى الجزيرة كي تزور ساكنها الوحيد.

وقد شارك الفيلم في مهرجانات مختلفة أبرزها مهرجان الأفلام الوثائقية (شفيلد) في إنجلترا ومهرجان (لوس أنجلوس) في أميركا ومهرجان «بيغ إسكاي» (BIG SKY) الأمريكي السادس عشر ومهرجان «المشمش الشتوي» الدولي في مقدونيا ومهرجان «Gimli» الدولي في كندا ومهرجان رويال بوليتكنك كورنوال في انجلترا ومهرجان «سرفينو» الدولي للافلام في ايطاليا ومهرجان بيروت السينمائي الدولي وحصل على العديد من الجوائز.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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