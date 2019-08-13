تخوض ثلاثة أفلام إيرانية قصيرة غمار المنافسة في مهرجان إنكانترز البريطاني بدورته الرابعة والعشرين.

والأفلام هي «الحفل» للمخرج بهنام عابدي، و«الحياة اللزجة» و«أسطورة كرم هفتواد» للمخرجين أصغر صفار وعباس جلالي يكتا.

ويعتبر هذا المهرجان من المهرجانات المعتمدة لدى أكاديمية الأوسكار وكذلك أكاديمية بافتا.

وسوف تتنافس أكثر من 100 فيلم في 18 قسماً في الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان إنكانترز البريطاني الذي سوف يقام في الفترة 24 حتى 29 سبتمبر القادم.