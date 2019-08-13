  • الثلاثاء ١١ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الثلاثاء , أغسطس 13, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260824 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 16:14 الاقسام: ثقافة وفن  
3 أفلام إيرانية تخوض غمار المنافسة في مهرجان بريطاني

3 أفلام إيرانية تخوض غمار المنافسة في مهرجان بريطاني

تخوض ثلاثة أفلام إيرانية قصيرة غمار المنافسة في مهرجان إنكانترز البريطاني بدورته الرابعة والعشرين.

والأفلام هي «الحفل» للمخرج بهنام عابدي، و«الحياة اللزجة» و«أسطورة كرم هفتواد» للمخرجين أصغر صفار وعباس جلالي يكتا.

ويعتبر هذا المهرجان من المهرجانات المعتمدة لدى أكاديمية الأوسكار وكذلك أكاديمية بافتا.

وسوف تتنافس أكثر من 100 فيلم في 18 قسماً في الدورة الرابعة والعشرين من مهرجان إنكانترز البريطاني الذي سوف يقام في الفترة 24 حتى 29 سبتمبر القادم.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 8/0166 sec