خسر المنتخب الايراني في اخر مباراة بالتصفيات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020، وذلك امام المنتخب الروسي على ارضه وبين جماهيره.

وجاءت الخسارة بثلاثة اشواط للاشئ، حيث كانت نتيجة الاشواط كالتالي: 25 – 19، 25 – 23، 25 – 23.

وقد مثل ايران في هذه المباراة كل من (سعيد معروف – محمد موسوي – امير غفور – بوريا فياضي – علي شفيعي – ميلاد عبادي بور – محمد رضا حضرت).

هذا وبقيت آمال ايران للتأهل متعلقة بالمرحلة الثانية والتي ستشارك فيها أقوى 8 منتخبات آسيوية، سيتنافسون على الذهاب الى طوكيو فيما بينهم.