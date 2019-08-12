|رقم الخبر: 260822
|تاريخ النشر: آب 12, 2019
|الوقت: 14:55
|الاقسام: رياضة
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ويتأجل التأهل الى المرحلة الاخرى ..
منتخب روسيا يهزم منتخب ايران بثلاثية نظيفة بالكرة الطائرة
خسر المنتخب الايراني في اخر مباراة بالتصفيات المؤهلة الى اولمبياد طوكيو 2020، وذلك امام المنتخب الروسي على ارضه وبين جماهيره.
وجاءت الخسارة بثلاثة اشواط للاشئ، حيث كانت نتيجة الاشواط كالتالي: 25 – 19، 25 – 23، 25 – 23.
وقد مثل ايران في هذه المباراة كل من (سعيد معروف – محمد موسوي – امير غفور – بوريا فياضي – علي شفيعي – ميلاد عبادي بور – محمد رضا حضرت).
هذا وبقيت آمال ايران للتأهل متعلقة بالمرحلة الثانية والتي ستشارك فيها أقوى 8 منتخبات آسيوية، سيتنافسون على الذهاب الى طوكيو فيما بينهم.
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