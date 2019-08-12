قال امين اتحاد المصارعة في خوزستان (جنوب ايران) انه خمسة من المصارعين الايرانيين من اهالي خوزستان حصلوا على اربع ميداليات ذهبية وواحدة برونزية في البطولة الدولية للمصارعة الرومانية في جورجيا.

وقال "محمد امين كجباف" في حديث لمراسل ارنا: خلال البطولة الدولية للمصارعة الرومانية من 7 حتى 10 آب /اغسطس في مدينة تفليس الجورجية احرز كل من بويا ناصر بور وحامد تاب وامين كاوياني نجاد ورامين طاهري في اوزان ۵۵ و۶۷ و۷۲ و۸۷ كلغ ميداليات ذهبية. كما فاز سامان عبدولي في وزن ۶۳ كلغ بالميدالية البرونزية.

وتوج المنتحب الوطني الايراني للمصارعة بالبطولة في المسابقات الدولية للمصارعة الحرة في جورجيا من خلال احراز 5 ميداليات ذهبية وواحدة فضية و6 برونزيات.