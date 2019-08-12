  • الإثنين ١٠ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الإثنين , أغسطس 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260819 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 14:49 الاقسام: ثقافة وفن  
إصدار مذكرات قائد الثورة الاسلامية باللغة العربية في العراق

إصدار مذكرات قائد الثورة الاسلامية باللغة العربية في العراق

تم اصدار كتاب مذكرات قائد الثورة الاسلامية باللغة العربية تحت عنوان «إن مع الصبر نصرا» في العراق.

ونقلا عن قسم العلاقات العامة في منظمة الثقافة والعلاقات الاسلامية، أن كتاب مذكرات قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي أصدر باللغة العربية تحت عنوان «إن مع الصبر نصرا» في العراق.

ويتضمن الكتاب 15 فصلا بمعان ثورية وجهادية ويعكس مختلف ابعاد حياة السيد علي الخامنئي بما فيها الاجتماعية والعلمية والثورية طوال اربعين عاما من حياته منذ أن ولد حتى انتصار الثورة الاسلامية في ايران.

ويعد هذا الكتاب الاول من نوعه اصدر رسميا على يد مكتب صيانة ونشر اعمال قائد الثورة وبالتزامن مع العام الاربعين لانتصار الثورة الاسلامية في ايران.

ونظرا لأهمية تبيين أفكار ورؤية قائد الثورة الاسلامية لدى مختلف الاوساط الثقافية والسياسية والمذهبية والعسكرية والطبقة الاكاديمية في العراق، تم اصدار هذا الكتاب على يد مكتب المستشار الثقافي للجمهورية الاسلامية في العراق.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ مهر
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0632 sec