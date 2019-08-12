تقع منطقة كيامكي المحمية في مدينة جلفا على بعد 50 كيلومترا شمال مدينة مرند بمحافظة أذربايجان الشرقية في ايران.

محمية كيامكي ملجأ للحياة البرية وتعتبر من أهم المناطق المحمية في مرتفعات ترعى فيها مواشٍ محلية الى جانب حيوانات مفترسة التي تعتبر هذه المنطقة موطنها الذي يمتد على طول نهر أرس الحدودي الرائع بين جمهورية ايران الاسلامية وجمهورية أذربيجان .

وتستقبل هذه المنطقة طيوراً مائية مهاجرة جميلة وغيرها من الطيور وكائنات برمائية التي تعشش، وتفرخ، وتتكاثر على ضفاف نهر أرس في مواسم مختلفة من السنة .

ويعيش في هذه المنطقة حيوانات مثل الغزلان، والأغنام والظباء والنمور والدببة البنية والثعالب والذئاب والقطط البرية، والخنازير البرية الى جانب أنواع متنوعة من الطيور مثل الديك الأسود ، الحجل، النسر الذهبي، البط، مالك الحزين، إغرت، الواق، الدراج، وبلابان وغيرها من الطيور...

والغطاء النباتي لهذه المنطقة يحتوي على خمسة وستين صنفا معروفا من النباتات مثل الصفصاف، البرباريس، القيقب، والجوز، وأعشاب طبية ...