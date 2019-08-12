توجت البريطانية جيمي تشادويك، بلقب النسخة الأولى من سلسلة سباقات دابليو للسيارات النسائية، الأحد، وحصدت 500 ألف دولار على الرغم من أنها أنهت في المركز الرابع في السباق الختامي للموسم، التي أقيمت منافساته في براندز هاتش.

وانطلقت السائقة البالغة من العمر 21 عاما، من مركز أول المنطلقات أمام جماهير بلادها، واحتاجت لأن تنهي ضمن المراكز الثلاثة الأولى لتضمن التفوق على منافستها الرئيسية الهولندية بايتزكة فيسر، وتنتزع اللقب لكنها بذلت مجهودا كبيرا لتحقيق ذلك.

وقالت تشادويك "كانت هذه أسوأ 30 دقيقة في حياتي وبكل أمانة. شعرت بقدر من الضغط".

وخلطت البريطانية أليس باول أوراق تشادويك، التي كانت تهدف لانتزاع مركز أول المنطلقات والاحتفاظ به حتى النهاية، وذلك بعد أن حققت أول انتصار لها في 6 سباقات طوال الموسم بينما نالت الفنلندية ايما كيميلينن المركز الثاني.

وانطلقت فيسر من المركز الخامس وكانت بحاجة للفوز، وتجاوزت منافستها تشادويك لتنال المركز الثالث في المراحل الأخيرة لتنهي الموسم في مركز وصيفة البطلة وتنال 250 ألف دولار.

وأنهت تشادويك الموسم بعد أن جمعت 110 نقاط مقابل 100 نقطة لفيسر. وحلت باول في المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 76 نقطة.

وتصدرت تشادويك، التي صعدت لمنصة التتويج في الخمسة سباقات السابقة، بشكل واضح منذ البداية لكنها عانت من أسوأ سباق هذا الموسم وتراجعت إلى مؤخرة الترتيب.

وتتنافس المتسابقات في البطولة بسيارات متطابقة من بطولة فورمولا 3 ويبلغ مجموع الجوائز المالية 1.5 مليون دولار في البطولة المؤلفة من 6 سباقات.

وتهدف البطولة لمساعدة السائقات على التقدم نحو قمة سباقات السيارات التي يسيطر عليها الرجال وهي سباقات فورمولا 1 والتي كانت اخر مرة تشهد مشاركة امرأة بسيارة في سباق منذ البداية في عام 1976.