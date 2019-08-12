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رقم الخبر: 260814 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 14:38 الاقسام: رياضة  
ريال مدريد يواصل مسلسل إخفاقاته الكروية
بعد خسارته أمام روما

ريال مدريد يواصل مسلسل إخفاقاته الكروية

فاز روما على ريال مدريد في آخر المباريات الودية التحضيرية للموسم الجديد، حيث اتحكم الفريقين لركلات الترجيح التي جاءت في صالح الفريق العاصمي الإيطالي بعد انتهاء الوقت الأصلي بتعادلٍ مثير بين الفريقين بهدفين لكلٍ منهما.

شهدت المباراة الكثير من الفرص للجانبين وخصوصاً لفريق المدرب زين الدين زيدان، والذي تقدم في النتيجة عند الدقيقة 13 بعد مجهود فردي رائع من مارسيلو أنهاه بتسديدة قوية بيمناه سكنت شباك الجيالوروسي.

تعادل روما عبر دييجو بيروتي عند الدقيقة 34 بعد كرة عرضية أرسلها زانيولو للاعب الأرجنتيني الذي لم يجد صعوبة في إسكان الكرة بشباك مرمى الحارس تيبو كورتوا.

وعاد الريال للتقدم في النتيجة بعد إحراز الهدف الثاني من جانب البرازيلي كاسيميرو بعد كرة عرضية قابلها برأسية محكمة سكنت شباك الحارس الإسباني باو لوبيز.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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