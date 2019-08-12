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رقم الخبر: 260813 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 14:31 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
شركة ايرانية تنتج موكيتات نانوية مضادة للبكتيريا

شركة ايرانية تنتج موكيتات نانوية مضادة للبكتيريا

بادرت شركة ايرانية منتجة لأنواع الموكيتات بصناعة موكيت نانوي مضاد للبكتيريا والرائحة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أن أول منتج نانوي لشركة صناعة موكيت في ايران قد حاز على شهادة (نانو مقياس) الايرانية، حيث بادرت هذه الشركة بصناعة موكيتات نانوية مضادة للبكتيريا.

وصرح احد اعضاء الطاقم في هذه الشركة والذي يعمل بقسم التطوير والابحاث: تم استخدام جزيئات (أكسيد الزنك) النانوية لصناعة الموكيتات المذكورة، حيث تتميز عن الانواع العادية كونها مضادة للبكتيريا ولا تسبب الحساسية والاهم انها مضادة للرائحة.

وأعلن سليمي عن انتاج عدة آلاف أمتار من هذه الموكيتات النانوية المضادة للبكتيريا خلال الاشهر الاخيرة وانها مفيدة للغاية سيما في المساجد والمستشفيات والمنازل.

 
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مصدر الخبر: مهر للانباء
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