نجح نادي مانشستر يونايتد في تحقيق انتصار سهل ومهم، بأربعة أهداف دون رد، على ضيفه تشيلسي، ضمن اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأحد، على مسرح الأحلام، ضمن فعاليات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وعكس مجريات المباراة، قاد ماركوس راشفورد هجمة مرتدة لفريق الشياطين الحمر في الدقيقة 19، قبل أن يتدخل عليه كيورت زوما داخل منطقة الجزاء، ليعلن حكم المباراة عن ركلة جزاء لصالح مانشستر يونايتد.

وتولى ماركوس راشفورد مهمة تسجيل ركلة الجزاء، ليضع فريقه في المقدمة بعد مرور 20 دقيقة من عمر اللقاء، مانحاً زملاءه متنفساً كبيراً، خاصة بعد الضغط الرهيب الذي فرضه تشيلسي في الربع ساعة الأولى.

وفي الدقيقة 65، أضاف أنطوني مارسيال الهدف الثاني لفريق الشياطين الحمر، بعدما استغل عرضية رائعة من أندرياس بيريرا، ليضع الكرة في شباك الحارس كيبا بسهولة.

وبعدها بدقيقتين، سجل ماركوس راشفورد الهدف الثالث، بعدما وجد نفسه منفرداً بشباك البلوز، بفضل تمريرة رائعة من بول بوجبا، لينجح صاحب القميص رقم 10 من وضع الكرة بالمرمى، وسط احتفالات صاخبة بمسرح الأحلام.

وفي الدقيقة 81 سجل الوافد الجديد دانيال جيمس الهدف الرابع بعدما تلقى تمريرة رائعة من بول بوجبا، ليسدد الكرة ببراعة معلناً عن تقدم الشياطين الحمر برباعية.