قامت باحثة ایرانية بالتعاون مع باحثين كنديين بإبداع متحسس فائق السرعة لتشخیص انجماد اجنحة الطائرات.

وقامت طالبة جامعة بريتش كلمبيا الكندية «کیانا میرشهیدي» وبالتعاون مع زملائها بإبداع متحسس فائق السرعة یعمل بامواج المایكروويف لتشخیص انجماد اجنحة الطائرات.

يذكر ان انجماد اجنحة الطائرات من العوامل المهمة لحوادث الطيران وان اغلب حوادث سقوط الطائرات لهذا السبب لذا فإن عملية تشخيص الانجماد يعتبر مهما بالنسبة لقائد الطائرة.