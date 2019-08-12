شدد خوسيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة السعودي، على أمله في تحقيق الفوز في مواجهة ذوب آهن الإيراني، ضمن إياب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، الإثنين، على ستاد حمد الكبير بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد سييرا، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، الأحد: "سنلعب بشعار الفوز فقط، والمباراة منفصلة عن لقاء الذهاب السابق". وتابع: "سنتغلب على أي عوامل من الممكن أن تؤثر علينا، مستعدون للمباراة وللموسم الحالي بشكل عام".



من جانبه، أكد عبدالإله المالكي، لاعب اتحاد جدة السعودي جاهزية فريقه للقاء. يذكر أن اتحاد جدة تغلب على ذوب آهن الإيراني بنتيجة 2-1 في لقاء الذهاب.

وستجري هذه المباراة في تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم الاثنين.