في اجتماع مشترك لوزير الصحة اللبناني جميل حبق ورئيس جامعة العلوم الطبية الايرانية ومساعديه، تم تقديم قدرات الجامعة الإيرانية للعلوم الطبية واهدافها إلى وزير الصحة اللبناني باعتباره أحد أفضل الجامعات في مجال التعليم الطبي وأهدافه.

وقال الدكتور محمد أسدي لاري في هذا الاجتماع المشترك، إن جامعة العلوم الطبية الإيرانية هي واحدة من أفضل الجامعات الطبية في البلاد والمنطقة معلنا عن استعداد الجامعة للتعاون مع لبنان.

من جانبه عبر وزير الصحة اللبناني جمیل جبق عن ارتياحه للزيارة التي قام بها إلى إيران قائلاً: إيران دولة صديقة وجارة وكنا دائما متحمسين للتعاون العلمي وغير العلمي مع هذا البلد.

واعرب حبق عن امله بأن يستمر التعاون بين البلدين أكثر من أي وقت مضى وأن تكون لدينا علاقات قوية مع ايران.

كما زار وزير الصحة اللبناني الدكتور جميل حبق والوفد المرافق المراكز الطبية والعلاجية لمقاطعة قدس التابعة لمحافظة طهران.

وقال وزير الصحة اللبناني خلال الزيارة، إن أحد أهداف سفره الى إيران هو التعرف على النظام الصحي الإيراني، مضيفا: آمل أن نتمكن من توسيع نطاق التعاون بين إيران ولبنان في جميع المجالات، وان نطلق قريباً في لبنان نظام التسجيل الإلكتروني للمرضى.