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رقم الخبر: 260803 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 14:13 الاقسام: محليات  
ظريف: التحالفات العسكرية فشلت مسبقاً

ظريف: التحالفات العسكرية فشلت مسبقاً

قال وزير الخارجية محمد جواد ظريف: ان التحالفات العسكرية فشلت مسبقا ، مضيفا ان القوات الاجنبية تتسبب باضعاف الأمن في المنطقة.
والتقى محمد جواد ظريف الموجود في الدوحة، بوزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن .
واعتبر ظريف العلاقات القطرية الإيرانية، متنامية في جميع المجالات خاصة في قطاعي السياسة والاقتصاد، مؤكدا ضرورة  استمرار المشاورات بين البلدين بخصوص التطورات الاقليمية.
وقال ظريف إن التحالفات العسكرية قد هُزمت بالفعل وأن القوات الأجنبية تعمل على زعزعة الأمن في المنطقة.
ووصف أمن الخليج مسؤولية دول المنطقة وليس القوات الأجنبية ، وأكد مسؤولية إيران في الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.
كما عبر وزير الخارجية القطري عن ارتياحه للعلاقات الخاصة بين إيران وقطر ، مؤكداً على دور البلدين في السلام والاستقرار في المنطقة والتعاون المشترك في تعزيز عنصر الحوار لحل المشاكل الإقليمية.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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