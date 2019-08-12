ايران تهزم المجر سلويا في دورة دولية باليونان تغلب المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة على نظيره المجري 90-82 في المباراة التي اقيمت في اطار دورة دولية ثلاثية تنظمها اليونان.