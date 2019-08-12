|رقم الخبر: 260801
|تاريخ النشر: آب 12, 2019
|الوقت: 13:13
|الاقسام: رياضة
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ايران تهزم المجر سلويا في دورة دولية باليونان
تغلب المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة على نظيره المجري 90-82 في المباراة التي اقيمت في اطار دورة دولية ثلاثية تنظمها اليونان.
وتأتي هذه المشاركة في اطار استعدادات المنتخب الوطني الايراني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم 2019 التي تنطلق في الصين في 31 اغسطس / آب الجاري.
وتلعب ايران ضمن المجموعة الثالثة التي تضم اسبانيا وبورتوريكو وتونس.
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