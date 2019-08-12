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رقم الخبر: 260800 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 13:13 الاقسام: رياضة  
سيرينا تنسحب باكية أمام أندريسكو في نهائي تورونتو

سيرينا تنسحب باكية أمام أندريسكو في نهائي تورونتو

أنهت سيرينا وليامز أولى البطولات الإعدادية للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بشكل مفاجئ عندما انسحبت خلال نهائي كأس روجرز للتنس، أمام الكندية الشابة بيانكا أندريسكو، بينما كانت متأخرة في النتيجة (2-1) الأحد.

وبدت سيرينا، التي تأمل في حصد لقبها الـ24 في البطولات الكبرى ضمن بطولة أمريكا المفتوحة لمعادلة الرقم القياسي، على ما يرام في الملعب.

لكن فجأة جلست البطلة الأمريكية، وبكت على مقعدها قبل أن تقرر الانسحاب بعد مرور 19 دقيقة من بداية المباراة، بسبب إصابة في الظهر.

وقالت اللاعبة الأمريكية وهي تبكي ولا تجد ما تقوله للجماهير "أعتذر عن عدم استكمال مباراة اليوم. حاولت لكن لم أستطع. كان عامًا صعبًا لكن سنواصل المضي قدما".

 وباتت أندريسكو، التي حصدت لقب أنديان ويلز في مارس / آذار الماضي، وشاركت في أول بطولة منذ انسحابها من بطولة فرنسا المفتوحة بسبب إصابة في الكتف، أول كندية تفوز بالبطولة خلال 50 عامًا.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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