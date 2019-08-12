عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان" في شيراز زَيّنت الإضاءة ثلاثية الأبعاد أحد جدران قلعة "كريمخان" في شيراز، وذلك إبتداءاً من مساء يوم السبت الموافق 10/أغسطس، وستستمر حتى انتهاء عشرية الولاية.