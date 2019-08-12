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رقم الخبر: 260797 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 14:27 الاقسام: الوسائط المتعددة  
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان" في شيراز

عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان" في شيراز

زَيّنت الإضاءة ثلاثية الأبعاد أحد جدران قلعة "كريمخان" في شيراز، وذلك إبتداءاً من مساء يوم السبت الموافق 10/أغسطس، وستستمر حتى انتهاء عشرية الولاية.
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز عرض للإضاءة ثلاثية الأبعاد في قلعة "كريمخان"في شيراز
 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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