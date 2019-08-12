عزز كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان تفوق فريقه في مباراة أولمبيك نيم الأحد، في الجولة الاولى من الدوري الفرنسي.

وسجل مبابي الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 56، علما بأن بي إس جي تقدم بهدف إدينسون كافاني من ركلة جزاء بعد مرور 24 دقيقة من الشوط الأول.

وذكرت شبكة أوبتا أن مبابي رفع رصيده إلى 21 هدفا في الليج وان على مدار العام الجاري 2019.

ولفتت إلى أن ما حققه المهاجم الفرنسي الشاب لم يصل إليه أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، سوى ليونيل ميسي مهاجم برشلونة، الذي سجل نفس العدد من الأهداف في الليجا، منذ بداية العام.

وتوج كيليان مبابي بلقب هداف الدوري الفرنسي الموسم الماضي برصيد 33 هدفا، لينال جائزتي أفضل لاعب وأفضل لاعب شاب بالمسابقة.