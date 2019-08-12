واصل فينورد روتردام، بدايته الباهتة في بطولة الدوري الهولندي لكرة القدم، بعدما أخفق في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، عقب تعادله (1-1) مع مضيفه هيرنفين يوم الأحد، في المرحلة الثانية للمسابقة.

وحصد فينورد، النقطة الثانية له بالبطولة هذا الموسم، بعدما سبق له أن تعادل (2-2) مع ضيفه سبارتا روتردام في مباراته الافتتاحية بالبطولة، فيما رفع هيرنفين رصيده إلى 4 نقاط.

بادر ستيفن برجيوس، بالتسجيل لفينورد بالدقيقة (45) من ركلة جزاء، قبل أن يتعادل إبراهيم دريسيفيتش لهيرنفين في الدقيقة (80).

وانتزع أيندهوفن فوزه الأول في المسابقة هذا الموسم، بعد تغلبه (3-1) على ضيفه أدو دين هاج.

وارتفع رصيد أيندهوفن إلى 4 نقاط، في حين ظل رصيد دين هاج بلا نقاط، بعدما تلقى خسارته الثانية على التوالي.

وتقدم توماس نيتسيد لأدو دين هاج في الدقيقة 33، غير أن أرميندو توي نا بانيا، تعادل لمصلحة أيندهوفن في الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بالتعادل (1-1).

وفي الشوط الثاني، أضاف دونيايل مالين الهدف الثاني لأيندهوفن في الدقيقة 52، ثم أطلق كودي جاكبو رصاصة الرحمة على آمال دين هاج في التعادل، عقب تسجيله الهدف الثالث لأيندهوفن في الدقيقة 90.

ويأتي هذا الفوز ليصالح أيندهوفن جماهيره التي شعرت بالإحباط، عقب التعادل المخيب للفريق (1-1) مع مضيفه تفينتي آنشخيده في مباراته الافتتاحية بالمسابقة هذا الموسم.

وأسفرت باقي المباريات، التي جرت في المرحلة ذاتها عن فوز ألكمار (2-0) على مضيفه فالفيك، فيما تعادل فورتانا سينارد (1-1) مع ضيفه هيراكليس الميلو.