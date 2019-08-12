  • الإثنين ١٠ ذی حجّه ١٤٤٠
  • الإثنين , أغسطس 12, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 260794 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 12:22 الاقسام: رياضة  
العراق يهزم اليمن ويضرب موعدا مع البحرين بنهائي غرب آسيا
فيما فلسطين تخطف انتصارا مثيرا من سوريا

العراق يهزم اليمن ويضرب موعدا مع البحرين بنهائي غرب آسيا

تأهل المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا التاسعة، بعد فوزه على اليمن (2-1)، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد، على ملعب كربلاء الدولي، ليتصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويمر مباشرة إلى النهائي لمواجهة المنتخب البحريني.

سجل هدفي العراق إبراهيم بايش في الدقيقة 26 وحسين علي (31)، فيما سجل عبد الواسع المطري، هدف اليمن الوحيد في الدقيقة فلسطين تخطف انتصارا مثيرا من سوريا بغرب آسيا.

من جهة أخرى حقق المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم انتصارًا مثيرًا الأحد، على منتخب سوريا (4-3)، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا التاسعة، التي تقام حاليًا في العراق.

ورفع الفدائي بهذا الفوز رصيد إلى 7 نقاط محتلا مقعد الوصافة.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الاخبار كووره
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 4/7924 sec