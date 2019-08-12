|رقم الخبر: 260794
|تاريخ النشر: آب 12, 2019
|الوقت: 12:22
|الاقسام: رياضة
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فيما فلسطين تخطف انتصارا مثيرا من سوريا
العراق يهزم اليمن ويضرب موعدا مع البحرين بنهائي غرب آسيا
تأهل المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا التاسعة، بعد فوزه على اليمن (2-1)، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد، على ملعب كربلاء الدولي، ليتصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويمر مباشرة إلى النهائي لمواجهة المنتخب البحريني.
سجل هدفي العراق إبراهيم بايش في الدقيقة 26 وحسين علي (31)، فيما سجل عبد الواسع المطري، هدف اليمن الوحيد في الدقيقة فلسطين تخطف انتصارا مثيرا من سوريا بغرب آسيا.
من جهة أخرى حقق المنتخب الفلسطيني الأول لكرة القدم انتصارًا مثيرًا الأحد، على منتخب سوريا (4-3)، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من المجموعة الأولى ببطولة غرب آسيا التاسعة، التي تقام حاليًا في العراق.
ورفع الفدائي بهذا الفوز رصيد إلى 7 نقاط محتلا مقعد الوصافة.
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