فيما فلسطين تخطف انتصارا مثيرا من سوريا العراق يهزم اليمن ويضرب موعدا مع البحرين بنهائي غرب آسيا تأهل المنتخب العراقي إلى المباراة النهائية لبطولة غرب آسيا التاسعة، بعد فوزه على اليمن (2-1)، في المباراة التي أقيمت يوم الأحد، على ملعب كربلاء الدولي، ليتصدر المنتخب العراقي المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، ويمر مباشرة إلى النهائي لمواجهة المنتخب البحريني.