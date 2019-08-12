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رقم الخبر: 260791 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 11:59 الاقسام: دوليات  
وباء جرائم السكاكين يجتاح لندن

وباء جرائم السكاكين يجتاح لندن

قالت صحيفة "إندبندنت" البريطانية إن لندن تعيش "وباء جرائم السكاكين" الذي راح ضحيته، في العام الماضي، 135 شخصا.
وأشارت الصحيفة إلى أن جذور هذه الظاهرة تكمن في انتشار ثقافة العنف بين "أطفال لندن المحرومين".
وبحسب الصحيفة فإن عدد الأطفال المتورطين في أعمال العنف الخطيرة يزداد تدريجيا، إذ تشير إحصائيات الشرطة إلى أن الأطفال متورطون حاليا في نصف العدد الإجمالي لجرائم السكاكين في لندن.
يأتي هذا فيما أصيب رجل بجروح بعد تعرضه لعملية طعن شمال العاصمة البريطانية، اليوم الأحد، حسبما أفادت صحيفة Evening Standard اللندنية.
وذكرت الصحيفة أن الحادث وقع في منطقة Seven Sisters Road، الساعة 14:19 بعد ظهر اليوم.
وقالت الشرطة البريطانية في البداية إن حالة الرجل المعتدى عليه تثير مخاوف على حياته، لكن أطباء أكدوا لاحقا أن جراحه ستؤثر على حياته إلا أنه سيبقى على قيد الحياة.
ولم تكشف المصادر الطبية تفاصيل أخرى عن حالة الرجل أو طبيعة إصاباته.
وقالت الصحيفة إن الشرطة فرضت طوقا أمنيا حول مكان الحادث، دون ورود معلومات عن توقيف مشتبه بهم.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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