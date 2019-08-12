إقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفة في طهران أقيمت مراسم قراءة دعاء عرفة امس الاحد (المصادف 9 ذي الحجة) في مصلي الإمام الخميني(رض) طهران بحضور الآلاف من ابناء العاصمة طهران.