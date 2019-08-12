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رقم الخبر: 260790 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 14:20 الاقسام: الوسائط المتعددة  
إقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفة في طهران

إقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفة في طهران

أقيمت مراسم قراءة دعاء عرفة امس الاحد (المصادف 9 ذي الحجة) في مصلي الإمام الخميني(رض) طهران بحضور الآلاف من ابناء العاصمة طهران.
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
اقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهراناقامة مراسم قراءة دعاء يوم عرفه في طهران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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