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رقم الخبر: 260787 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 11:41 الاقسام: دوليات  
المعارضة الأرجنتينية تتصدر الانتخابات التمهيدية في البلاد

المعارضة الأرجنتينية تتصدر الانتخابات التمهيدية في البلاد

تصدرت المعارضة الأرجنتينية الانتخابات التمهيدية التي جرت في البلاد، أمس الأحد، بهامش يزيد عن 10 بالمائة، بعد فرز أكثر من 80 بالمئة من أصوات الناخبين.
وبحسب لجنة الانتخابات الوطنية، حصل مرشح تحالف "الجبهة للجميع"، ألبرتو فرنانديز، على 47​​​.10 بالمئة من أصوات الناخبين، بينما حصل مرشح "معا للتغير"، الرئيس الحالي للبلاد، موريسيو ماكري، على 32.47 بالمئة من الأصوات".
ويتوقف التصويت في هذه الانتخابات التمهيدية (التي يراد بها معرفة توجهات الرأي العام في البلاد)، يتوقف على حالة الاقتصاد الذي يظهر علامات على التعافي ببطء من الركود. ولكن لا يزال التضخم أعلى من 50 بالمئة، وتضاعفت أرقام البطالة.
ومن المقرر أن تجرى الانتخابات العامة رسميا في الأرجنتين يوم 27 أكتوبر 2019، لانتخاب رئيس الأرجنتين، وأعضاء الكونغرس الوطني (البرلمان) وحكام معظم الولايات.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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