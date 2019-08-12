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رقم الخبر: 260786 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 14:04 الاقسام: محليات  
الكيان الصهيوني وآل سعود محكومان بالهزيمة
ابوترابي فرد في خطبة صلاة عيد الاضحى:

الكيان الصهيوني وآل سعود محكومان بالهزيمة

اعتبر امام جمعة طهران المؤقت في خطبة صلاة عيد الاضحى صباح اليوم الاثنين ، ان الكيان الصهيوني وآل سعود وآل خليفة وضعوا انفسهم في رأس الحربة لكنهم محكومون بالفشل والانهيار قطعا.
واضاف حجة الاسلام محمد حسن ابوترابي فرد في مراسم صلاة العيد التي اقيمت في مصلى الامام الخميني بالعاصمة طهران ، ان اقتدار الشعب الايراني قد تجلى في الاسابيع الاخيرة ، واصفا اسقاط طائرة التجسس الامريكية المسيرة من قبل حرس الثورة الاسلامية ليس مجرد اسقاط طائرة بل استهداف لشخصية امريكا الهشة أسفر عن سقوط هيبتها .
كما اعتبر ان احتجاز ناقلة النفط البريطانية يعني وقوف بريطانيا العظمى ضعيفة عاجزة أمام اقتدار الشعب الايراني.
واشار الى أن كلام قائد الثورة الاسلامية النابع من القرآن يوحي بان أمة الاسلام والشعوب العزيزة والمستقلة في سوريا والعراق واليمن وحزب الله اللبناني المقاوم تسير على خطى ابراهيم خليل الرحمن عليه السلام وتقف بوجه هذه الاصنام والتماثيل بالاتكال على الله تعالى.
وحول التطورات الاخيرة بشان ولاية جامو وكشمير ، دعا ابوترابي فرد الى التعقل والحكمة في التعامل مع هذه الازمة .
واشار الى ان المسلمين وغير المسلمين يتعايشون سلميا على مدى قرون في شبه القارة الهندية وعلى الحكام ان يعملوا على تقوية هذا التعايش لان منطقتنا لاتتحمل توترات ونزاعات جديدة.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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