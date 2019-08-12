حافظ الصربي نوفاك ديوكوفيتش على صدارة التصنيف العالمي الصادر صباح يوم الإثنين، والذي شهد الكثير من التغييرات في المراكز العشر الأولى.

وتقدم كل من الياباني كي نيشيكوري والألماني ألكسندر زفيريف مرتبة واحدة ليحتلا التصنيف الخامس والسادس على الترتيب، بينما تراجع اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس مركزين ليحتل المرتبة السابعة عالميًا.

كما تقدم الروسي دانيل ميدفيديف مرتبة واحدة ليحتل التصنيف الثامن عالميًا بعد وصوله إلى نهائي بطولة مونتريال للأساتذة، في الوقت الذي تراجع فيه مواطنه كارين خاشانوف مرتبة واحدة ليحتل التصنيف التاسع عالميًا، على الرغم من وصوله إلى نصف نهائي البطولة.

وعاد الإيطالي فابيو فونيني إلى قائمة التوب 10 من جديد، باحتلال المركز العاشر عالميًا بعد وصوله إلى ربع نهائي مونتريال.

وقفز الإسباني روبرتو باوتيستا أجوت مركزين ليحتل التصنيف 11 عالميًا، كما قفز الفرنسي جايل مونفيس 5 مراكز ليحتل التصنيف 15 عالميًا.

وفيما يلي المراكز العشر الأولى في التصنيف العالمي:

1- نوفاك ديوكوفيتش: 12,325 نقطة.

2- رافائيل نادال: 7,945 نقطة.

3- روجر فيدرر: 7,460 نقطة.

4- دومينيك ثيم: 4,925 نقطة.

5- كي نيشيكوري: 4,040 نقطة.

6- ألكسندر زفيريف: 4,005 نقطة.

7- ستيفانوس تسيتسيباس: 3,455 نقطة.

8- دانيل ميدفيديف: 3,230 نقطة.

9- كارين خاشانوف: 2,890 نقطة.

10- فابيو فونيني: 2,555 نقطة.