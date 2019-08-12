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رقم الخبر: 260779 تاريخ النشر: آب 12, 2019 الوقت: 14:00 الاقسام: محليات  
وزيرا الخارجية الايراني والقطري يبحثان في الدوحة العلاقات الثنائية

وزيرا الخارجية الايراني والقطري يبحثان في الدوحة العلاقات الثنائية

بحث وزيرا الخارجية الايراني محمد جواد ظريف ونظيره القطري محمد عبد الرحمان آل ثاني ، سبل تعزيز العلاقات الثنائية
وافادت الخارجية القطرية اليوم  الاثنين ان وزير الخارجية الايراني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري ، تبادلا وجهات النظر حول أهم القضايا الثنائية بين البلدين.
ولم تنشر الخارجية القطرية تفاصيل اخرى عن اللقاء.
ووصل وزير الخارجية محمد جواد ظريف، مساء الاحد الى العاصمة القطرية  الدوحة بهدف اجراء لقاءات ومباحثات مع كبار المسؤولين في هذا البلد.
وكان وزير الخارجية قد اجرى زيارة، قبل نحو شهرين للعاصمة القطرية، من اجل المشاركة في منتدى الحوار الاسيوي .
وفي كلمته خلال المؤتمر، اكد ظريف على ضرورة تعزيز وتنسيق الطاقات في اطار منتدى الحوار الاسيوي لمواجهة الاجراءات الاحادية والتوسعية.
 
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مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
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