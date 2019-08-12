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رقم الخبر: 260778 تاريخ النشر: آب 11, 2019 الوقت: 14:00 الاقسام: دوليات  
بكين تدعو لندن لعدم التدخل في شؤونها الداخلية

بكين تدعو لندن لعدم التدخل في شؤونها الداخلية

دعت الصين بريطانيا يوم السبت إلى عدم التدخل في شؤونها الداخلية بعدما طالب وزير الخارجية البريطاني بإجراء تحقيق مستقل في الاحتجاجات الأخيرة في هونج كونج المستعمرة البريطانية السابقة.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية في بيان إن دومينيك راب وزير الخارجية البريطاني دعا إلى التحقيق يوم الجمعة بعد اتصال هاتفي مع الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام.
وقالت هوا تشون يينغ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية في بيان ”من الخطأ ببساطة أن تتصل الحكومة البريطانية مباشرة بالرئيسة التنفيذية لهونج كونج لممارسة الضغط“.
وقالت ”يحث الجانب الصيني بجدية المملكة المتحدة على وقف تدخلها في الشؤون الداخلية للصين والتوقف عن توجيه اتهامات عشوائية ومثيرة بشأن هونج كونج“.
وأضافت أن هونج كونج لم تعد مستعمرة بريطانية وليس للمملكة المتحدة أي حقوق إشرافية عليها.
 
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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