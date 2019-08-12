أكد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد "رمضان شريف" انه لا يوجد بلد في العالم ينعم بالأمن أكثر من ايران، لافتاً الى أن الجمهورية الاسلامية الاسلامية واصلت تصدير النفط في ذروة الحظر الاميركي الجائر.

وأوضح العميد شريف، في كلمة ألقاها بمحافظة مازندران (شمال ايران): يحاول العدو إظهار ايران أمام الرأي العام بأنها تواجه أزمات حادة، وقال: ان مقومات الامن والاستقرار في ايران مشهودة، والأمن هو حاجة البلد، ولا يوجد بلد في العالم يمكن أن يزعم أنه أكثر أمناً من ايران.

ولفت الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تنعم بالأمن والاستقرار في مواجهة الازمات بفضل القيادة الشجاعة.

وأشار شريف الى ان الجمهورية الاسلامية الايرانية استطاعت تحويل الحرب المفروضة التي شنها نظام صدام ضد ايران (1980 - 1988) الى فرصة، لافتا الى ان القدرة الدفاعية الايرانية استطاعت اسقاط الطائرة المسيرة الاميركية مما اذهل العالم حتى حلفاء اميركا.

واضاف: منذ 110 اعوام نمتلك النفط والغاز والى ما قبل عامين كنا نستورد البنزين، وفي اقل من 8 اعوام افتتحنا مصفاة تكرير، وقبل أسبوعين صدرنا أول شحنة من البنزين، وهذا يعني اننا حققنا الاكتفاء الذاتي واستطعنا التصدير في ذروة الحظر المفروض.