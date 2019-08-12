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رقم الخبر: 260775 تاريخ النشر: آب 11, 2019 الوقت: 13:15 الاقسام: محليات  
جهانغيري إلى تركمانستان لحضور المنتدى الإقتصادي لدول بحر قزوين

جهانغيري إلى تركمانستان لحضور المنتدى الإقتصادي لدول بحر قزوين

يتوجه النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري إلى تركمانستان عصر اليوم الأحد للمشاركة في أعمال الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي لدول بحر قزوين.

وتنطلق الدورة الأولى من المنتدى الاقتصادي للدول المطلة على بحر قزوين، غداً الاثنين  12 آب/ أغسطس الجاري في مدينة "تركمانباشي" في تركمانستان.

ويهدف المنتدى الاقتصادي إلى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين الدول المشاركة، ومناقشة قضايا متعددة منها، تنفيذ المشاريع والبرامج المشتركة وتبادل الخبرات في مجال تنمية المنطقة التجارية الاقتصادية الحرة، فضلاً عن الاقتصاد الرقمي.

وسيسمح المنتدى لممثلي الوكالات الحكومية ومجموعات العمل وممثلي مختلف الشركات بالمشاركة لإجراء حوارات ومناقشات مثمرة فيما بينها.

وتتكون الدولة المطلة على بحر قزوين من إيران وروسيا وكازاخستان وأذربيجان وتركمانستان.

وفي يونيو/ حزيران الماضي، عقد اجتماع إعلامي ترويجي في مدينة عشق آباد في تركمانستان للتعريف عن المنتدى وأهميته بالنسبة لدول بحر قزوين.

 
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