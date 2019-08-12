قال أحمد الرميحي، مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية، إن "دور الإمارات في اليمن قذر وإرهابي" ومشابه لما حدث في مصر وليبيا.

جاء حديث الرميحي، خلال تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، ردّ بها على حديث لوزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، حول زعمه وجود دور "مشرف وشجاع" لبلاده في اليمن.

وقال الرميحي: "التاريخ كفيل بكشف بصمات أصابعكم الارهابية في هذه الدول".

يشار إلى أن وزارة خارجية الرئيس المستقيل والهارب إلى السعودية عبد ربه منصور هادي اتهمت، اليوم الأحد، المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً بتنفيذ إنقلاب على حكومة هادي في عدن.

وحمل بيان خارجية منصور هادي المدعوم من السعودية، المجلس الانتقالي الجنوبي والإمارات تبعات الانقلاب حكومة هادي عدن.

وتشهد محافظة عدن منذ ثلاثة أيام معارك عنيفة بين قوات المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وقوات حكومة منصور هادي الموالية للسعودية.

وتسببت المواجهات بمقتل وإصابة العشرات بينهم مدنيون، في ظل صعوبة الحصول على إحصائيات دقيقة نظراً لاتساع رقعة المواجهات في أكثر من مدينة ووسط الأحياء السكنية.