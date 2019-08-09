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رقم الخبر: 260579 تاريخ النشر: آب 09, 2019 الوقت: 03:09 الاقسام: سياسة  
حزب الله يستنكر السياسة الامريكية الوقحة
في بيان..

حزب الله يستنكر السياسة الامريكية الوقحة

ادان حزب الله بشدة البيان الصادر عن السفارة الأميركية، واعتبره تدخلاً سافراً وفظاً في الشؤون الداخلية اللبنانية، ويشكل إساءة بالغة للدولة ومؤسساتها الدستورية والقضائية، وهو تدخل مرفوض في نزاع سياسي محلي وقضية مطروحة أمام القضاء اللبناني القادر منفرداً على القيام بواجباته على أكمل وجه.

واضاف الحزب في بيان له ان غاية هذا البيان هي اضفاء المزيد من التعقيد على الأزمة الراهنة، يعتبر أن تدخل السفارة الأميركية المرفوض في الشكل والمضمون والتوقيت، هو استكمال للتدخل الأميركي المتواصل في الشؤون السياسية في لبنان والمنطقة، ومحاولة لتعميق الانقسام في الوضع الداخلي اللبناني.

وتابع البيان، ”إن حزب الله بقدر ما يستنكر هذه السياسة الأميركية الوقحة في شأن يخص اللبنانيين وحدهم، يرى في هذا البيان إدانة صريحة لكل أدعياء الحرية والسيادة والاستقلال الذين صمتت أفواههم وانكسرت أقلامهم”.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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