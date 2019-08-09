تمكنت وحدة القناصة اليمنية يوم الخميس من قنص 14 عناصر لقوى العدوان السعودي في حجة وجيزان، فيما تم إطلاق 3 صواريخ من نوع زلزال1 على تجمعات لهم في عسير.

وأفاد مصدر عسكري في وحدة القناصة اليمنية عن قنص 6 عناصر لتحالف العدوان السعودي شرق جبل الدود وشرق جحفان في جيزان.

واستهدفت قناصة الجيش اليمني واللجان الشعبية، يوم الخميس، 8 من مرتزقة الجيش السعودي في حجة، فيما قُتل وأصيب عدد من المرتزقة أثناء محاولة تسلل لهم في محور جيزان.

وأوضح المصدر أن وحدة الهندسة فجرت عبوة ناسفة بعدد من مرتزقة الجيش السعودي أثناء محاولة تسلل قبالة جبل قيس ما أسفر عن مصرع وجرح عدد منهم.

وفي عسير أطلق أبطال الجيش واللجان الشعبية 3 صواريخ زلزال1 على تجمعات لمرتزقة الجيش السعودي قبالة منفذ علب وفي مجازة.