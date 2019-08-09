التقى القنصل الايراني الجديد في السليمانية مهدي شوشتري في مدينة السليمانية باقليم كردستان العراق الامين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني في العراق محمد حاجي محمود.

وبحث الجانبان خلال هذا اللقاء احدث التطورات السياسية والعلاقات الثنائية.

وهنأ القنصل الايراني بالذكرى السنوية لتاسيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني واشار الى ماضي علاقات الجمهورية الاسلامية الايرانية مع اقليم كردستان العراق ومنها محافظتي السليمانية وحلبجة، معلنا استعداد طهران لتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية.

من جانبه اشار امين عام الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكردستاني في العراق الى العلاقات التاريخية مع الجمهورية الاسلامية الايرانية ونوه الى الطاقات العالية لمحافظة حلبجة ومنها في المجالات الزراعية ، مؤكدا اهمية حضور التجار والشركات الايرانية في هذا المجال وتدشين خطوط انتاجية في اقليم كردستان العراق.







