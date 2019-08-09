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رقم الخبر: 260575 تاريخ النشر: آب 09, 2019 الوقت: 02:54 الاقسام: سياسة  
ايران واقليم كردستان العراق يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

ايران واقليم كردستان العراق يؤكدان على تعزيز العلاقات الثنائية

التقى القنصل الايراني الجديد في اربيل نصرالله رشنودي رئيسة برلمان اقليم كردستان العراق ريواس فايق حيث جرى البحث حول تعزيز العلاقات الثنائية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والاقليم.

وفي اللقاء اشار رشنودي الى مكانة ودرو برلمان اقليم كردستان العراق خاصة رئيسة البرلمان في تعميق وتطوير العلاقات بين الاقليم والجمهورية الاسلامية الايرانية ، مؤكدا رغبة طهران في توطيد التعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية والتجارية والسياحية بين الجانبين.

من جانبها اشارت رئيسة برلمان اقليم كردستان العراق الى تشكيل الحكومة المحلية الجديدة في اقليم كردستان العراق ، داعية الى مشاركة الجمهورية الاسلامية الايرانية في التقدم ببرامج التنمية في هذه المنطقة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق /وكالات
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