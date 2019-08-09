اكد المتحدث باسم الحكومة "علي ربيعي"، ان التقرير الذي بثته قناة الـ بي بي سي الناطقة بالفارسية، حول نتائج الحظر الامريكي المترتبة على قطاع الادوية والعلاج في ايران، يكشف بلغة الاحصاء وخلافا لما هو المعهود في برامج الفضائيات الاجنبية، عن الوجه القبيح للحظر كما يفند مزاعم "برايان هوك" (المبعوث الامريكي في شؤون ايران).

واوضح ربيعي، عبر تغريدة نشرها اليوم الخميس، ان التقرير الذي قدمته "اناهيتا شمس" حول التداعيات الاجرامية الناجمة عن الحظر الامريكي على الادوية، يكشف خلافا لما هو المعهود في نشاطات الفضائيات الاجنبية، عن الوجه البغيض لهذا الحظر ويفند مزاعم هوك.

وارفق المتحدث باسم الحكومة صورة تحوي قائمة من المعلومات الاحصائية، وفق تقرير الـ بي بي سي، بشأن اثار الحظر السلبية؛ مؤكدا ان هذه القائمة تقدم نبذة عن القيود المفروضة على الادوية بسبب قرار ترامب المعادي لايران في الانسحاب من الاتفاق النووي.